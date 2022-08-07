Опрос: две трети американцев заявили об ухудшении ситуации в стране
Ipsos: две трети американцев заявили об ухудшении ситуации в экономике страны
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. По данным совместного опрса Ipsos и ABC News, почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается.
Отмечается, что опрос был проведен 5-6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых, погрешность составляет 4,2%. Как сообщает телеканал, 69% респондентов считают, что ситуация в экономике США ухудшается. ABC News подчеркнул, что это наивысший показатель с 2008 года.
12% опрошенных уверены, что экономическая ситуация улучшается, 18% — остается прежней.
62% не одобряют работу президента США Джо Байдена, 69% недовольны тем, как он разбирается в ситуации с инфляцией, добавляет ABC News.