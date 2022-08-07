МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. По данным совместного опрса Ipsos и ABC News, почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается. В США прогнозируют борьбу Европы с Азией за российский газ

Отмечается, что опрос был проведен 5-6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых, погрешность составляет 4,2%. Как сообщает телеканал, 69% респондентов считают, что ситуация в экономике США ухудшается. ABC News подчеркнул, что это наивысший показатель с 2008 года.

12% опрошенных уверены, что экономическая ситуация улучшается, 18% — остается прежней.

62% не одобряют работу президента США Джо Байдена, 69% недовольны тем, как он разбирается в ситуации с инфляцией, добавляет ABC News.