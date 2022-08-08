В болгарском посольстве заявили, что продолжают выдачу виз россиянам
Посольство Болгарии: выдача туристических виз россиянам продолжается, но сроки увеличились
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Болгария продолжает выдачу туристических виз российским гражданам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы.
"Для нас тоже был сюрприз, когда мы увидели эти новости. Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг дольше чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться", — сказала собеседница агентства.