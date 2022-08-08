МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Болгария продолжает выдачу туристических виз российским гражданам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. В Болгарии объяснили, почему боятся платить за газ в рублях

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы.

"Для нас тоже был сюрприз, когда мы увидели эти новости. Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг дольше чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться", — сказала собеседница агентства.