МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — ПРАЙМ. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение, которое предусматривает проведение референдума о воссоединении региона с Россией. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. В Минобороны сообщили о скачке напряжения на Запорожской АЭС из-за обстрела

Документ подписан в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", проходящего в Мелитополе. В мероприятии участвуют более 700 делегатов со всей области. В ходе голосования они единогласно подняли руку, одобряя проведение референдума.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов зачитал обращение участников форума, заявивших о своем желании провести референдум.

"Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе", — сказал он.