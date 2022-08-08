Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме
Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме по воссоединению с Россией
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — ПРАЙМ. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение, которое предусматривает проведение референдума о воссоединении региона с Россией. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Документ подписан в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", проходящего в Мелитополе. В мероприятии участвуют более 700 делегатов со всей области. В ходе голосования они единогласно подняли руку, одобряя проведение референдума.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов зачитал обращение участников форума, заявивших о своем желании провести референдум.
"Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе", — сказал он.