МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Несмотря на ковидные ограничения и санкции в России за последние 2,5 года число предприятий по добыче руд, песка и драгметаллов выросло на 25%, сектор IT расширился на 14%, говорится в исследовании, проведенном экспертами сервиса по проверке контрагентов "Контур.Фокус", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Немецкие промышленники нарастили производство в июне

"Эксперты изучили показатели разных отраслей бизнеса и выяснили, какие из них растут вопреки кризису. Они проанализировали динамику рынка за последние месяцы и сравнили ее с показателями прошлых лет, чтобы понять, как изменилась российская экономика с начала весны", — указывается в исследовании.

Так, по его результатам, за последние 2,5 года в России увеличилось количество предприятий по добыче руд, песков и драгоценных металлов. Если в январе 2020 года компаний такого профиля было в стране 3 309, то в марте 2022 года их стало 3 998, а в июле — 4 120. Несмотря на несколько кризисов, данный сектор получил толчок для развития и показал рост на 25%, подчеркивается в исследовании.

Следом, согласно его данным, рост наблюдается и в отрасли "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги". В январе 2020 года в этом секторе насчитывалось 128 632 организации, в марте 2022 года — 141 498, а в июле 2022 года — уже 146 269.

Таким образом прирост сферы IT, которая получила возможности для роста из-за ухода иностранных разработчиков, составил 14%, подчеркивается в исследовании.

Замыкает тройку лидеров отрасль "Строительство инженерных сооружений". В январе 2020 таких компаний в России было 37 454, в марте 2022 года — 40 410, а в июле — 41 437. За последние 2,5 года этот сектор расширился на 11%.