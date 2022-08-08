СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — ПРАЙМ. Референдум в Запорожской области пройдет в очном формате, электронный вариант голосования рассматривается, но говорить об это пока преждевременно, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме

Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

"Офлайн мы готовим 100%. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования — об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести", — сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

При этом, по его словам, пока говорить об электронной форме голосования преждевременно, так как главное — это безопасность людей, нельзя допустить, чтобы человек, проголосовавший на подконтрольных Украине территориях, потом подвергся преследованиям.

Рогов также добавил, что Запорожская область приглашает и ждет международных наблюдателей.

"Мы всех ждем и всех приглашаем. Всех будем рады видеть", — сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

При этом, по его словам, в отношении наблюдателей, которые уже изъявляют желание приехать в Запорожскую область, в их странах организовывают преследования.