МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об ответственности всего населения России за свое правительство. Медведев отметил, что последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Медведев назвал принуждение Грузии к миру в 2008 году сигналом для США

"Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?" — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Украинский лидер считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его.