МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Референдум в Запорожской области может, скорее всего, пройти в сентябре, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, дата будет определена в скором времени.

"По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре", — сообщил он телеканалу "Россия 24". Запорожская АЭС возобновила работу в штатном режиме

Балицкий также уточнил, что сейчас проводится оценка готовности проведения референдума с технической стороны, этим занимается Центральная избирательная комиссия. По словам главы региона, рассматривается вариант проведения референдума как в очном формате, так и в электронном. "Комиссия в ближайшее время определится с датой и формой бюллетеня", — сказал Балицкий.

Ранее он подписал в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщило агентство РИА Новости.

Референдум пройдет в очном формате, электронный вариант голосования рассматривается, но говорить об это пока преждевременно, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.