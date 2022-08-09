БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует вопрос о возможных ограничениях на выдачу туристических виз россиянам, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге. Медведев прокомментировал слова эстонского премьера о посещении Европы

"Мы всегда говорили, что мы готовы рассматривать дополнительные санкции при необходимости. Но на данный момент у нас нет конкретного комментария об этом, мы никогда не комментируем будущие возможные санкции или сделанные комментарии", — ответила она на вопрос об ограничениях на туристические визы для россиян в ЕС.