МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Проблемы с ввозом в Россию текстильной продукции связаны с западными санкциями и удорожанием сырья, особенно хлопкового, рассказал РИА Новости президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин. Посол Бангладеш рассказал о проблеме с экспортом текстиля в России

Ранее во вторник посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией. Он также уточнил, что экспорт текстиля являлся основной статьей товарооборота между двумя странами.

"Проблемы с доставкой текстильной (и многих видов другой) продукции в РФ обусловлена, прежде всего, санкциями Запада, распространяющимися и на транспортно-логистический сектор. Большинство развивающихся стран не имеют своего морского флота, приходится прибегать в поставках в РФ к "западным" торговым судам, или торговым судам под "удобными" флагами. Но и второй вариант включен в так называемые вторичные санкции", — прокомментировал Разбродин.

По его словам, негативно сказывается на загрузке новых пошивочных центров и подорожание сырья, что, в свою очередь, приводит к росту цен на продукцию этих центров.

"Другая проблема связана с резким удорожанием сырья, особенно хлопкового, что негативно сказывается на загрузке новых, все более крупных "пошивочных" центров (в основном это все страны Южной Азии, включая Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, ряд стран западной и северо-западной Африки, ряд стран Карибского бассейна — Центральной Америки). И, соответственно, повышает конечные цены на продукцию этих центров", — добавил он.

Кроме того, ввиду удорожания сырья и морских перевозок с середины прошлого года и до начала 2022 года крупные и средние фабрики в большинстве своем сокращают или не увеличивают производство одежды и тканей, а предприятия "помельче" вовсе остановили свою работу.