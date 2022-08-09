МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Под Токмаком Запорожской области загорелось пшеничное поле в результате ударов со стороны Украины, рассказали РИА Новости очевидцы. Цены на зерно снизились после "продуктовой сделки"

По сообщениям главы совета администрации области Владимира Рогова, этой ночью украинские вооруженные силы нанесли массированные удары по городу Токмак, вследствие чего были повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура, однако обошлось без жертв. В данный момент проводится оценка нанесенного ущерба.

Как рассказали РИА Новости очевидцы, после ударов вооруженными силами Украины в пригороде Токмака загорелось пшеничное поле.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.