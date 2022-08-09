События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 августа
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,2%
|0,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,5%
|2,9%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)
|6,1%
|4,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,9%
|0,9%
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,7%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|5,9%
|6,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|9,1%
|8,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|1,3%
|0,2%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,467 млн барр
|-0,4 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,926 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,96%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль)
|-89 млрд долл
|-194 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,4%
|-0,2% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|15,9%
|15,3% (прогноз)
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль 2022
|RUB
|Распадская — СД (обзор операционной и финансовой деятельности, в т.ч. итоги 1П2022)
|RUB
|Россети — СД (подготовка ВОСА)
|RUB
|Россети Московский регион — СД (отчет о ходе реализации приоритетных инвестпроектов за 1кв2022, отчет гендиректора ПАО о выполнении решений СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837739875.html