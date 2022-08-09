МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,2% 0,5%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,5% 2,9%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль) 6,1% 4,8%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,9% 0,9%
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,4% 0,4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,7% 0,5%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 5,9% 6,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 9,1% 8,7%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 1,3% 0,2%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,467 млн барр -0,4 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,926 млн барр  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,96%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль) -89 млрд долл -194 млрд долл

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,4% -0,2% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 15,9% 15,3% (прогноз)
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль 2022    
  RUB Распадская — СД (обзор операционной и финансовой деятельности, в т.ч. итоги 1П2022)    
  RUB Россети — СД (подготовка ВОСА)    
  RUB Россети Московский регион — СД (отчет о ходе реализации приоритетных инвестпроектов за 1кв2022, отчет гендиректора ПАО о выполнении решений СД)    