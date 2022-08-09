МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза, исходя из своих обязательств, не вправе полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Премьер Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам

Если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме, также отметила она.

"В целом если мы говорим о позиции запада и, в частности, Евросоюза, они должны сами определиться, по какую сторону собственных обязательств они сейчас находятся", — сказала она.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что ЕС следует прекратить выдавать туристические визы гражданам России и назвала посещение Европы "привилегией, а не правом человека".

"Это тогда убьет всю идею демократии, либерализма, свободы и, как они называют, "нулевой толерантности", ксенофобии, национализма и так далее. Если они это сделают, хотя бы одна страна ЕС, они моментально распишутся в собственном национализме. Больше его скрывать ни за какой косметической штукатуркой будет невозможно", — пояснила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".