Страны ЕС не вправе ограничивать выдачу виз целой нации, заявила Захарова
Захарова: страны Евросоюза не имеют право полностью ограничивать выдачу виз целому народу
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза, исходя из своих обязательств, не вправе полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме, также отметила она.
"В целом если мы говорим о позиции запада и, в частности, Евросоюза, они должны сами определиться, по какую сторону собственных обязательств они сейчас находятся", — сказала она.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что ЕС следует прекратить выдавать туристические визы гражданам России и назвала посещение Европы "привилегией, а не правом человека".
"Это тогда убьет всю идею демократии, либерализма, свободы и, как они называют, "нулевой толерантности", ксенофобии, национализма и так далее. Если они это сделают, хотя бы одна страна ЕС, они моментально распишутся в собственном национализме. Больше его скрывать ни за какой косметической штукатуркой будет невозможно", — пояснила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".