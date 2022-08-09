МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Индекс инвестиционной привлекательности Украины по итогам первого полугодия упал на 0,5 балла и составил 2,17 балла, на такой низкой отметке показатель находится впервые с 2013 года, следует из данных Европейской бизнес-ассоциации (European Business Association, EBA). Украина направила МВФ предложение о новой спецпрограмме по оказанию помощи

"Интегральный показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2022 года упал на 0,5 пункта и составил 2,17 балла из 5 возможных. Это значение — самое низкое с 2013 года ", — приводит данные EBA издание AgroPortal.

Там же уточняется, что полгода назад показатель составлял 2,73 балла. При этом, как отмечают специалисты, во время активной фазы пандемии индекс снижался до 2,4 балла. Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ощутимо ухудшилась, говорится в сообщении. Так, согласно данным EBA, отрицательную динамику наблюдают 79% инвесторов.

Кроме того, доля гендиректоров, принявших участие в исследовании, которые считают, что инвестиционный климат в стране негативный, выросла за полгода в 10 раз — с 5% до 53%.

EBA проводит исследование индекса инвестиционной привлекательности Украины с 2008 года. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне исследования приняли участие 102 директора крупнейших международных и украинских компаний.

ЕВА была основана в 1999 году при поддержке Европейской Комиссии на Украине. Офисы организации представлены в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове. ЕВА объединяет более 1000 компаний, ассоциация работает над проектами по развитию Украины, ее инвестиционного климата и бизнес-среды.