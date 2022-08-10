МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минцифры формирует кадровый резерв специалистов IT-сферы из Москвы и российских регионов с возможностью трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, сообщили в министерстве. Минцифры вновь ввело плату за использование Единой биометрической системы

"IT-специалисты из Москвы и регионов России могут войти в кадровый резерв высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации. Резерв формируется по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в целях развития команд цифровой трансформации в госсекторе", — говорится в сообщении ведомства.

По словам Чернышенко, которые приводятся в релизе, активный процесс цифровизации экономики и госуправления требует наличия квалифицированных кадров и в целом "формирования модели компетенций служащих, которая отвечала бы современным вызовам".

Кадровый резерв создается на площадке рекрутингового центра Минцифры России в структуре центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Отбор в кадровый резерв и членство в нем бесплатны. Российские компании снова начали активно нанимать IT-специалистов

Прошедшие отбор специалисты получат возможность трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, а также смогут получить индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию и пообщаться с ведущими экспертами России из разных отраслей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе https://cdto.work/, которая реализуется при поддержке Минцифры. За два года работы платформы на ней зарегистрировались более 11500 специалистов в области ИТ и цифровой трансформации, добавили в министерстве.