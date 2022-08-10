МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01% на 8 августа с 15,3% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Годовая инфляция в Белоруссии в июле составила 18,1%

"За неделю со 2 по 8 августа дефляция составила 0,08% (минус 0,14% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 8 августа составили 15,01% год к году", — говорится в документе.

В министерстве отмечают, что в секторе продовольственных товаров на неделе со 2 по 8 августа цены снизились на 0,32%. "Снижение цен на плодоовощную продукцию несколько замедлилось (минус 3,34% после снижения на 3,89% неделей ранее). На другие продукты питания рост цен умеренный (0,05%), при этом на отдельные продукты питания цены продолжили снижаться (мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца, масло подсолнечное)", — следует из обзора министерства.

Что касается непродовольственных товаров, здесь Минэкономразвития отмечает рост цен умеренными темпами (цены выросли на 0,07% за неделю после нулевого прироста цен за прошедший отчетный период) за счет увеличения темпов роста цен на средства связи, телерадиотовары и легковые автомобили. "Вместе с тем продолжили снижаться цены на строительные материалы (минус 1,37%), электротовары и другие бытовые приборы (минус 0,11%), а также медикаменты (минус 0,11%)", — пишут авторы обзора.

"В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен замедлился до 0,08% при снижении темпов роста цен на авиаперелеты до 0,44% на отчетной неделе с 2,59% на предыдущей неделе", — заключили в министерстве.