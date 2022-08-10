МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 211,052 миллиарда долларов против дефицита в 88,842 миллиарда в июне, следует из отчета министерства финансов страны. Reuters: индекс потребительских цен США в июле остался без изменений

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составит 194 миллиарда долларов.

Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 302,05 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце сократились на 12,6% в годовом выражении и составили 480,387 миллиарда долларов, а доходы упали в 1,7 раза, до 269,335 миллиарда долларов.