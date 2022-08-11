МОСКВА. 11 авг — ПРАЙМ. ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ СООБЩИЛ, ЧТО РЕСПУБЛИКА ПОСТАВИЛА В I ПОЛУГОДИИ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РФ НА ЭКСПОРТ ОКОЛО 2 МЛН ТОНН РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ — СМИ

ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ БЕЛОРУССКОГО ПОРТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РФ «ЗАРАБОТАЕТ ДО КОНЦА ГОДА» — СМИ

ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗУЧИТ 2-3 ЛОКАЦИИ В РФ НА ПРЕДМЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СВОИХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ — СМИ

Новость дополняется