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2022
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СМИ: премьер Белоруссии оценил объем экспорта товаров в первом полугодии
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ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ СООБЩИЛ, ЧТО РЕСПУБЛИКА ПОСТАВИЛА В I ПОЛУГОДИИ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РФ НА ЭКСПОРТ ОКОЛО 2 МЛН ТОНН РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ — СМИ ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРОЕКТ ПО... ПРАЙМ, 11.08.2022
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МОСКВА. 11 авг — ПРАЙМ. ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ СООБЩИЛ, ЧТО РЕСПУБЛИКА ПОСТАВИЛА В I ПОЛУГОДИИ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РФ НА ЭКСПОРТ ОКОЛО 2 МЛН ТОНН РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ — СМИ
ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ БЕЛОРУССКОГО ПОРТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РФ «ЗАРАБОТАЕТ ДО КОНЦА ГОДА» — СМИ
ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗУЧИТ 2-3 ЛОКАЦИИ В РФ НА ПРЕДМЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СВОИХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ — СМИ
Новость дополняется