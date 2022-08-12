МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Часть накопленных долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства России вернуть уже невозможно, сообщил в интервью РИА Недвижимость замглавы Минстроя Алексей Ересько. Минстрой хочет включить в тарифы ЖКХ затраты на цифровую инфраструктуру

По его словам, размер задолженности в отрасли достиг уже 1,4 триллиона рублей.

"Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно", — сказал Ересько.

При этом чиновник не уточнил, о каком объеме невозвратных долгов может идти речь и что с ними планируется делать.

Полностью читайте интервью с Алексеем Ересько на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 10.00 мск.