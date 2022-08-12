МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Банк России назвал главный ориентир для снижения ключевой ставки

"Попытки повысить потенциал экономики за счет установления слишком низкой ключевой ставки, не соответствующей макроэкономической ситуации, могут привести к долгосрочным негативным последствиям для ценовой стабильности и экономики в целом", — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что в краткосрочном периоде импульс от такого необоснованного снижения ставки спровоцирует ускоренный рост кредитования и увеличение внутреннего спроса. "В отсутствие возможностей для быстрого наращивания предложения для удовлетворения возросшего спроса производители будут увеличивать цены, инфляция ускорится. За ростом инфляции последует рост процентных ставок, что станет препятствием для инвестиций и трансформации экономики", — продолжают авторы документа.

Решение задачи расширения производственных возможностей экономики возможно за счет мер бюджетной политики, а также институциональных преобразований, указывает регулятор.