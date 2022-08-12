МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Экономика Великобритании в июне сократилась не так сильно, как опасались наблюдатели, ожидавшие, что государственные праздники окажут значительное негативное воздействие на общий показатель активности. При этом сектора, наиболее подверженные кризису стоимости жизни, такие как розничная торговля и общественное питание, испытывали трудности. Британцев предупредили о стремительном коллапсе страны из-за Украины

Валовой внутренний продукт во 2-м квартале в целом сократился, и ожидается, что в конце года Великобритания вступит в затяжную рецессию на фоне галопирующей инфляции и растущих процентных ставок.

Согласно данным, представленным в пятницу Национальным бюро статистики страны, ВВП в июне сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым сильным спадом с января 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что сокращение составит 1,3%.

В июне этого года в течение двух дней отмечался платиновый юбилей королевы Елизаветы.

"Невозможно определить, отражает ли это последствия юбилея, которые оказались меньше обычного, или же это свидетельство того, что у экономики имеется значительный базовый импульс", — сказал Сэмюель Тумс, экономист Pantheon Macroeconomics.

В любом случае, по его мнению, ВВП, вероятно, восстановится в июле.

Эти праздники вычли в июле два рабочих дня. Сворачивание услуг здравоохранения, связанных с Сovid-19, также оказывало давление на ВВП в июне.

Данные, опубликованные в пятницу, также указали на растущую слабость секторов, непосредственно связанных с потребителями, так как после начала военной операции на Украине британцы столкнулись с самой высокой инфляцией за 40 лет.

По сравнению с доковидным уровнем февраля 2020 года ВВП вырос на 0,9%, но производство в сфере потребительских услуг упало на 4,9%.

Министр финансов Надим Захави сказал, что данные указывают на устойчивость частного сектора, но многие экономисты ожидают сползания экономики в рецессию.

На прошлой неделе Банк Англии опубликовал прогноз, согласно которому экономика вступит в рецессию в конце 2022 года и выйдет из нее только в начале 2024 года. Центральный банк сейчас находится в процессе повышения процентных ставок в рамках борьбы с инфляцией, которая в октябре может превысить 13%.

За 2-й квартал в целом ВВП сократился на 0,1%, тогда как ожидалось падение на 0,3%.

По темпам восстановления Великобритании после Сovid-19 отстает от США, Италии и Франции, если сравнивать ВВП во 2-м квартале и в конце 2019 года. Однако ситуация в Германии еще хуже.

"Экономика Великобритании сползает в рецессию, и худшее еще впереди", — говорит Сурен Тиру из Institute of Chartered Accountants.

Отдельные данные бюро статистики показали, что дефицит внешней торговли товарами Великобритании в июне вырос до 22,85 млрд фунтов, так как экспорт в ЕС и другие страны мира замедлился.