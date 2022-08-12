МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект создания Минском своих портовых мощностей в РФ будет коммерческим, рассчитанным не только на белорусские грузы. В Белоруссии разработали около 40 маршрутов для экспорта

"Мы говорим о собственных мощностях не только для белорусской продукции. Это – коммерческий проект. Мы не обеспечим загрузку даже небольшого порта только своей продукцией", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок которого опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.

Головченко добавил, что создание собственных портовых мощностей оптимизирует для Белоруссии вопросы стоимости услуг по перевалке грузов. "И, конечно, это какой-то элемент надежности. Мы будем знать, что через эту точку всегда, что бы ни случилось, сможем груз экспортировать", — подчеркнул глава белорусского правительства.

Объясняя коммерческий аспект проекта, премьер Белоруссии отметил, что в настоящее время есть профицит мощностей по контейнерным перевозкам и дефицит по перевалке минеральных удобрений.

Головченко еще раз заявил, что принято решение о создании портовых мощностей в одной из локаций, которые ранее рассматривались Минском, но не стал ее называть. "Решения приняты, сделка находится на завершающей стадии… Уже сейчас через ту локацию, которая будет белорусской, отправка грузов осуществляется", — сказал он.

Премьер Белоруссии подчеркнул, что в вопросе развития портовых мощностей держит в памяти ситуацию в Клайпеде, где у белорусской компании "Беларуськалий" была доля в терминале, но из-за санкций перевалка белорусских удобрений не может осуществляться. "Вопрос — что с нашей собственностью? 30% в клайпедском терминале принадлежит белорусскому предприятию. На эти вопросы (в Литве — ред.) предпочитают не отвечать… Мы тоже делаем выводы, уроки, учимся на своих ошибках. Больше такого не допустим", — заверил премьер.

"При том, что один из портов будет базовым, мы все равно планируем — и так президенту и говорили — еще отдельные перегрузочные мощности создавать и в других портах, потому что сложно предсказать, что будет дальше", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок которого опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.

Премьер Белоруссии заявил, что, в частности, Минску интересна перевалка грузов через порт Мурманска. "Чем нам интересен тот же Мурманск? Это — свободный выход в мировой океан, независимо от того, будут проливы закрываться или нет. Все-таки у выхода из Балтики есть достаточно узкое горлышко, чтобы выйти в океан. Из Мурманска выход как в Атлантический океан, так и по северному морскому пути в Тихий океан. Мы свои "фишки" двигаем по всей карте", — сказал он.

Ранее на этой неделе по итогам совещания у президента Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года".

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что в рамках его визита в Санкт-Петербург в июне смог осмотреть место в Бронке, где, как заявлялось, планируется построить белорусский порт. Он подчеркнул, что Белоруссию полностью устраивает то место, где Россия предложила реализовать проект.

Ранее белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. До этого Лукашенко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в феврале заявил, что под Петербургом может быть построен порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов.