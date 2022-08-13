МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Турция — единственная страна западного альянса, которая не поддерживает политику изоляции России, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков усомнился в готовности Запада идти на конфронтацию с Эрдоганом

По его словам, изолировать Россию экономически невозможно в силу ее роли в мировой торговле. "Миссия невыполнима", — подчеркнул Пушков, добавив, что в последнее время на Западе об этом пишут часто.

Роль Турции в этом очевидна, отметил сенатор.

При этом, добавил Пушков, далеко не только Анкара мешает Западу изолировать российскую экономику. Он в связи с этим привел статистические данные, согласно которым оборот Турции с Россией — 33 миллиарда долларов, а оборот России с Китаем — в несколько раз больше: только за семь месяцев 2022 года он составил почти 98 миллиардов долларов.