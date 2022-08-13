АНКАРА, 13 авг — ПРАЙМ. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск в субботу, сообщило министерство национальной обороны Турции.

"Судно "FULMAR S" под флагом Барбадоса перевозит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун. Из Черноморска в Текирдаг вышло также судно "THOE" под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника", — сообщило военное ведомство.

Уточняется, что в субботу на Украину отправится судно для погрузки зерна.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.