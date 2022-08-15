МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Почти две трети британских фирм пострадали от последствий санкций с начала спецоперации на Украине, пишет Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агента Mactavish. Британцы издевательски высмеяли призывы властей сократить энергопотребление

Согласно представленным материалам, 71% британских предприятий имеют активы, которые напрямую пострадали от санкций, введенных против России.

Почти половина из них отметили рост затрат и сбои в работе своих производственных линий, 44% заявили, что потеряли поставщиков, а 42% столкнулись с проблемами с персоналом.

Хуже всего после начала спецоперации пострадал финансовый сектор: 92% предприятий отрасли понесли ущерб от санкций вследствие того, что их активы и фонды находились в России.

Около 84% компаний, представляющих авиационную отрасль, сообщили об убытках, поскольку они имели отношение к арендованным самолетам, оставшимися в России.