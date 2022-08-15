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2022-08-15T06:24:37+03:00
2022-08-15T06:24:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220815/837784317.html
СМИ: почти две трети британских фирм пострадали от антироссийских санкций
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Почти две трети британских фирм пострадали от последствий санкций с начала спецоперации на Украине, пишет Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агента Mactavish. Согласно... ПРАЙМ, 15.08.2022
макроэкономика, экономика, новости, великобритания, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Почти две трети британских фирм пострадали от последствий санкций с начала спецоперации на Украине, пишет Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агента Mactavish.
Согласно представленным материалам, 71% британских предприятий имеют активы, которые напрямую пострадали от санкций, введенных против России.
Почти половина из них отметили рост затрат и сбои в работе своих производственных линий, 44% заявили, что потеряли поставщиков, а 42% столкнулись с проблемами с персоналом.
Хуже всего после начала спецоперации пострадал финансовый сектор: 92% предприятий отрасли понесли ущерб от санкций вследствие того, что их активы и фонды находились в России.
Около 84% компаний, представляющих авиационную отрасль, сообщили об убытках, поскольку они имели отношение к арендованным самолетам, оставшимися в России.