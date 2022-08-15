АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Турецкие компании призвали правительство страны решить с Москвой вопрос развития морских перевозок "ро-ро" (roll-on / roll-off, без использования в портах грузоподъемных средств), по их словам, портовые расходы — это одно из самых больших препятствий для торговли между Турцией и Россией, которая может достичь "экстраординарных размеров", пишет в понедельник газета Aydınlık. Пушков оценил политику Турции в отношении России

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о выработке в ходе его визита в Сочи дорожной карты экономического сотрудничества между Турцией и Россией. По его словам, лидеры двух стран договорились расширять торговлю в национальных валютах.

"Наша торговля с Россией увеличилась. Ожидается, что в предстоящий период она достигнет экстраординарных размеров. Однако условия транспортировки далеки от удовлетворения даже сегодняшних потребностей и кажутся одним из самых больших препятствий для увеличения торговли с этой страной. Все компании, ведущие бизнес с Россией, хотят развития перевозок "ро-ро", — приводит издание слова представителя турецкой ассоциации перевозчиков.

Компании, организующие такие рейсы, называют портовые сборы причиной высоких цен.

"И Турция, и Россия могут снизить портовые расходы. Возможны скидки на лоцманско-буксирные сборы. Я разговаривал с судоходными компаниями, они говорят, что в России слишком высокие портовые сборы", — сказал представитель ассоциации. По его словам, в ближайшие дни будет проведена встреча с компаниями, совершающими такие рейсы в Россию.

"Проблема может быть решена на уровне правительств. Торговля с Россией растет день ото дня. Пограничные переходы через Европу переполнены… Очень важно, чтобы две страны сели, договорились и приняли меры для развития перевозок "ро-ро", — резюмируется в газете.