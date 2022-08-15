МИНСК, 15 авг — ПРАЙМ. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) сохраняют базовый прогноз об инфляции в 18% на конец текущего года в Белоруссии, говорится в сообщении ЕАБР. Власти Белоруссии заявили об отсутствии дефицита в магазинах страны

"В целом динамика инфляции складывается в рамках ожиданий аналитиков банка. Базовый прогноз 18% на конец текущего года сохраняет актуальность", — говорится в сообщении ЕАБР на его канале в мессенджере Telegram. Отмечается также, что годовая инфляция в Белоруссии по итогам июля составила 18,1% после 17,6% месяцем ранее. Ранее эксперты также прогнозировали, что в июле–августе годовая инфляция может временно превысить 18%.

"Ускорение роста цен, как и месяцем ранее, объясняется давлением со стороны производственно-логистических цепей и сформированной во втором квартале недооцененности белорусского рубля к российскому. Продолжает сдерживать рост потребительских цен снижение стоимости плодоовощной продукции, которое идет быстрее сезонных темпов", — также отмечается в сообщении.

Также, в соответствии с макроэкономическим обзором банка на его сайте, ВВП Белоруссии снизился примерно на 7,8% в годовом выражении после снижения на 8,6% в мае. Там высказывается предположение, что белорусская экономика начинает постепенно адаптироваться к условиям санкций. В целом за первое полугодие текущего года белорусская экономика сократилась на 4,2% в годовом выражении, но по итогам трех кварталов спад может увеличиться до 4,5–5%, полагают эксперты банка, так как "подстраивание под новые условия функционирования будет идти постепенно". В Белоруссии отметили сокращение барьеров в торговле с Россией

При этом базовый прогноз снижения ВВП Белоруссии на 6,5% по итогам года также сохраняет актуальность, однако может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики, чем ранее ожидалось, говорится в обзоре.

Изначально в 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%. Премьер-министр страны Роман Головченко ранее в августе отмечал, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в том числе и благодаря принятым в стране мерам сдерживания цен, включая ценовое регулирование более чем половины потребительских товаров. Власти республики планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. В минэкономики страны ожидают перелома отрицательного тренда в экономике страны в августе.