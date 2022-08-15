МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Китай в ответ на второй за месяц визит американской делегации на Тайвань примет решительные и действенные меры для защиты суверенитета страны, призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Делегация конгрессменов США прибыла с визитом на Тайвань

Ранее сообщалось, что делегация из пяти конгрессменов из США во главе с сенатором Эдом Марки посетила с необъявленным визитом Тайвань.

По словам Ван Вэньбиня, американские политики посетили остров, проигнорировав строгое представление и решительный протест Китая. Это "стало грубым нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", подчеркнул дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР отметил, что Вашингтон нарушил суверенитет и территориальную целостность республики, а также послали ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.

Дипломат вновь призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и положения китайско-американских совместных коммюнике для избежания подрыва стабильности в регионе. В противном случае, указал Ван Вэньбинь, Пекин "примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности".