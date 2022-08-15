Дипломат Ван Вэньбинь: Китай примет меры для защиты суверенитета в ответ на визит США на Тайвань
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Китай в ответ на второй за месяц визит американской делегации на Тайвань примет решительные и действенные меры для защиты суверенитета страны, призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее сообщалось, что делегация из пяти конгрессменов из США во главе с сенатором Эдом Марки посетила с необъявленным визитом Тайвань.
По словам Ван Вэньбиня, американские политики посетили остров, проигнорировав строгое представление и решительный протест Китая. Это "стало грубым нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", подчеркнул дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства КНР отметил, что Вашингтон нарушил суверенитет и территориальную целостность республики, а также послали ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.
Дипломат вновь призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и положения китайско-американских совместных коммюнике для избежания подрыва стабильности в регионе. В противном случае, указал Ван Вэньбинь, Пекин "примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности".
https://1prime.ru/state_regulation/20220815/837786677.html