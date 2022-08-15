ПРАГА, 15 авг — ПРАЙМ. Уровень инфляции в Словакии в годовом исчислении составил 13,6%, что является наивысшим показателем за последние 22 года, сообщило в понедельник Словацкое статуправление (ССУ). В ЕАБР сохранили прогноз по инфляции по итогам года в Белоруссии

"Уровень инфляции в Словакии достиг наивысшего с 2000 года показателя в годовом исчислении — 13,6%. Наибольшее влияние на это оказали цены продуктов питания и неалкоголических напитков, за которые, наряду с расходами на жилье и электроэнергию, жители республики тратят наибольшие средства. В частности, продукты питания по сравнению с тем же периодом прошлого года подорожали, в среднем, на 19,9%, при этом мясо, хлеб, сыр, яйца и мука поднялись в цене почти на треть, а растительное масло и жиры — примерно на 50%", — говорится в сообщении.

В категории "жилье и электроэнергия" цены по сравнению с июлем 2021 года поднялись на 16,1%, примерно на таком же уровне подорожали стройматериалы.

По мнению местных аналитиков, инфляция в Словакии в годовом исчислении могла бы сохраниться на данном уровне до конца нынешнего года. В месячном исчислении уровень инфляции в июле составил по сравнению с июнем 0,8%, что является наименьшим показателем в 2022 году.