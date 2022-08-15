СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — ПРАЙМ. Крымские компании уже работают в Донбассе, на освобожденных территориях, процесс экономической интеграции идет в хорошем темпе, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов рассказал о высокой урожайности на освобожденных территориях

"Ряд крымских компаний сегодня работают уже на освобожденных территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сельскохозяйственная продукция из Херсонской и Запорожской областей поступает на рынки Крыма, а также в другие регионы России. Сам полуостров стал транзитным узлом для освобожденных регионов, аккумулируя стройматериалы, лекарства, медикаменты, учебники.

"Процесс интеграции идет в хорошем темпе", — подчеркнул Аксенов.

Кроме того, по его словам, в Крыму изготавливают паспорта для выдачи на освобожденных территориях.

"По сути, мы здесь передовой аванпост", — подчеркнул глава республики.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.