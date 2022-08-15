МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил в ходе форума "Армия 2022" российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации. Путин заявил о готовности России развивать кооперационные связи

"Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны — всей России", — сказал он.

Президент отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.

"Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", — добавил он.

По словам Путина, многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", — сказал он.

Путин также подчеркнул, что почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях.

"Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное — высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", — сказал он.