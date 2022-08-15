ТБИЛИСИ, 15 авг — ПРАЙМ. Показатель экспорта из Грузии в июле достиг рекорда и составил 540 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Аналитики оценили, сможет ли экспорт продуктов из России превысить импорт

"В июле зафиксирован рекордный показатель экспорта — 540 миллионов долларов. Если сравнивать с прошлым годом, то это на 40% больше. При этом показатель является рекордным по сравнению не только с июлем 2021 года, но и с другими месяцами",- заявил премьер на правительственном заседании.

Также, по его словам, с начала года, с января по июль, экспорт из Грузии вырос почти на 37% и превысил 3 миллиарда долларов.

По данным главы правительства, также отмечается и рост импорта, а внешний товарооборот с января по июль составил почти 10,2 миллиарда долларов, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом.