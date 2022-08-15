МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. С Украины 16 судами вывезено морем уже более 450 тысяч тонн продовольствия, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Судно с зерном отправилось из порта Южный Украины в Эфиопию

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 16 судов, вывезены 453 246 тонн продовольствия, в том числе: 379 981 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6000 тонн подсолнечного масла, 3050 тонн пшеницы, 2914 тонн подсолнечника", — сказал Мизинцев.