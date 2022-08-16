МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Украина получила кредит по нулевой процентной ставке в размере 200 миллионов евро, деньги направят на зарплату педагогам, сообщает в среду минфин Украины на своем сайте. В Китае отметили вред санкций, введенных против России из-за Украины

"Пятнадцатое августа, 2022, Украина получила 200 миллионов евро льготного кредита от Итальянской Республики. Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита — 7,5 лет)", — сообщает пресс-служба ведомства.

Из сообщения следует, что вырученные средства будут направлены на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования и обеспечения расходов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с Италией о предоставлении Киеву кредитов на сумму 200 миллионов евро 5 августа.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.