ЛУГАНСК, 16 авг — ПРАЙМ. Более 1 миллиона тонн зерна намолотили в Луганской Народной Республике, тем самым полностью закрыв ее потребность в продовольственном и фуражном зерне, заявил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР. Цены на зерно снизились после "продуктовой сделки"

"По состоянию на 16 августа сельхозтоваропроизводителями республики убрано более 310 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур (86% к площади, подлежащей уборке) и намолочено более 1 миллиона тонн зерна. Что позволит полностью обеспечить потребность республики в продовольственном и фуражном зерне", — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник говорил в интервью РИА Новости, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100%. Он заверил, что в ЛНР "однозначно будет профицит зерна", более того, часть они готовы поставить Сирии.

По состоянию на середину июля, республика экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, включая более 900 тонн зерна, которые были отправлены железнодорожным транспортом со Старобельского элеватора. Первая партия пшеницы со Старобельского элеватора в Ростов-на-Дону была отправлена вагонами 10 июня.