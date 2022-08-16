События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 августа
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,93 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)
|19,3%
|18,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июль)
|-1,399 трлн йен
|-1,405 трлн йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2022)
|0,7%
|0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,8%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|9,4%
|9,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль)
|1,8%
|1,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2022)
|4%
|4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,7%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|1%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|1%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь)
|1,4%
|1,4%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|1,6%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,458 млн барр
|-0,117 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,723 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|3,488%
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:20
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ozon — финансовые результаты за 2кв2022
|RUB
|ФСК ЕЭС — закрытие реестра для участия в ВОСА (14.09.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему ПАО "Россети" и др., об увеличении УК ПАО путем допэмиссии)
|RUB
|Мосэнерго — СД (план работы СД на 2022-2023)
https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837801986.html