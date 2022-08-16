ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом. Конгресс США одобрил пакет по снижению инфляции

Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома. Для подписания закона Байден вернулся в Белый дом из кратковременного отпуска, который он проводил в штате Южная Каролина. Ранее президент оценил как хорошую новость об одобрении законодателями его инициативы.

Республиканцы критикуют норму, настаивая, что вместо обещанного повышения налога только для тех, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов, она ляжет бременем и на простых американцев. А после недавнего выступления Байдена, в ходе которого он похвастался нулевой инфляцией в июле, вместо заявленных профильными ведомствами 8,5%, оппоненты президента интересовались, зачем нужен закон о борьбе с инфляцией, которой якобы нет.

В сенате, где мандаты распределены поровну между двумя партиями, законопроект о 430 миллиардах долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой прошел исключительно благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справиться с инфляцией.

Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету.

Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.

Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.