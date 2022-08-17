МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России, по оценке Минэкономразвития, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В Германии ожидают осенних протестов из-за цен на топливо и инфляции

По информации собеседника журналистов, ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.

"Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю", — сказал чиновник.

По его словам, обсуждаемая редакция прогноза предполагает, что до конца года дефляция закончится. "Дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные компоненты уже чуть-чуть ушли в плюс (исходя их данных Росстата за период с 2 по 8 августа – ред.)", — сказал собеседник журналистов. При этом он не исключил, что в сентябре еще может быть дефляция за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, но "принципиально на горизонте до декабря она картину не изменит".

В 2024 году инфляция теперь прогнозируется на уровне 4,2%, в 2025 году – вернется к таргету в 4%.

Весной Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в РФ по итогам текущего года в 17,5%, в 2023 году – на уровне 6,1%, в 2024 и 2025 годах — в 4%. При этом министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее неоднократно говорил, что экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: и инфляция, и спад ВВП по итогам года будут меньше прежних прогнозов.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по динамике цен в июле и зафиксировал дефляцию второй месяц подряд: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.

В то же время Минэкономразвития существенно скорректировало оценку спада инвестиций в основной капитал в 2022 году — с 19,4% до 10,8%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.

Инвестиции в основной капитал, по его словам, снизятся в 2022 году на 10,8%, в 2023 году спад продолжится и составит 4,9%. В 2024 году инвестиции покажут восстановительный рост на 7%, в 2025 году — на уровне 3,8%.

Как пояснил чиновник, по инвестициям спад еще не пройден. "Понятно, что с одной стороны ускорились и завершаются те проекты, которые можно завершить, с другой стороны — новые проекты, часть проектов, поставлены на некую паузу — где-то требуется перепроектирование, где-то непонятно развитие. Инвестиционный спад будет сдвинут скорее на начало следующего года", — сказал он.

Весной Минэкономразвития прогнозировало снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году на 19,4% и их незначительный рост в 2023 году — на 0,3%.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.

При этом Минэкономразвития пересмотрело оценку по среднегодовому курсу доллара в 2022 году с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля за доллар в весенней версии прогноза.

В сценарных условиях социально-экономического развития РФ на трехлетку, подготовленных министерством весной, Минэкономразвития ожидало среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 рубля за доллар, в 2023 году — на уровне 77 рублей, в 2024 году — 78,7 рубля и в 2025 году — 81 рубль за доллар.

Теперь, исходя из обсуждаемого проекта прогноза, министерство ждет в 2023 году среднегодовой курс доллара в 69,2 рубля за доллар, в 2024 и 2025 годах — в 72,9 рубля и 74,8 рубля за доллар.

Доллар после обновления 10 марта исторического максимума на отметке 121,53 рубля рухнул к 13 мая почти в 2 раза, в конце июня упал до минимума с 2015 года в 50,01 рубля. Затем в первой декаде июля отмечался резкий отскок курса вверх — до 64,95 рубля, после чего он сползал до 54,6 рубля 20 июля. В итоге к августу курс подрос и стабилизировался в узком диапазоне 60-61,5 рубля.