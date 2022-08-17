МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило оценку спада экономики России на текущий год до 4,2%, на следующий год — ухудшило до 2,7%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. ВВП Белоруссии снизился на 5,2% за семь месяцев

По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.

"Существенно улучшены оценки на этот год. Если на этапе сценарных условий говорилось о падении около 7%, то сейчас оценка — минус 4,2% ВВП в этом году", — сказал чиновник.

По его словам, резкого обвала, который весной текущего года прогнозировали многие аналитики, удалось избежать. "Траектория (спада – ред.) значительно более плавная, что позволяет экономике адаптироваться к происходящим изменениям. Но при этом в следующем году тоже ожидается некоторый спад, и это связано и с объективными факторами, и со статистическим эффектом, потому что первый квартал этого года у нас был очень высокий — по всем показателям", — добавил собеседник журналистов.

Нижняя точка спада, указал чиновник, придется на конец первого — начало второго квартала 2023 года. Он отметил, что в министерстве экономического развития кроме базового варианта прогноза подготовлены также оптимистический и пессимистический, при этом базовый сценарий оценивается как "разумный и реалистичный".

Исходя из проекта прогноза, в 2024 году рост ВВП составит 3,7%, в 2025 году – 2,6%. По расчетам Минэкономразвития, указал чиновник, выход российской экономики на докризисный уровень произойдет к концу 2025 года.

Весной Минэкономразвития прогнозировало, что спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, а в 2023 году замедлится до 0,7%. Летом глава министерства Максим Решетников не раз говорил, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти весной, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов.

Вместе с тем Минэкономразвития повысило оценки по экспорту товаров из РФ в 2022 году до 585,3 миллиарда долларов против 482,4 миллиарда долларов в весенней версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.

"По первому полугодию у нас очень высокий, экстремально высокий торговый баланс. Ожидается постепенное сокращение торгового баланса как за счет восстановления импорта, так и за счет определенного снижения экспорта в силу необходимости переориентации экспортных потоков на новые направления и определенными потерями в объемах, связанные с такими перенаправлениями", — сказал чиновник.

Он добавил, что оценки по экспорту, как энергетическому, так и неэнергетическому, исходят из тех параметров, в том числе внешнеполитических, которые приняты на текущий момент. При этом уточнить новые оценки энергетического экспорта, а также средние цены нефти марки Urals на трехлетку он не смог.

Что касается импорта, по словам чиновника, обсуждаемая редакция документа также предполагает рост показателя в 2022 году — до 285,7 миллиарда долларов с весенней оценки в 251,9 миллиарда долларов. "При таком курсе у нас так или иначе восстановление импорта пойдет, оно уже идет — по отдельным товарным позициям: чуть быстрее по потребительскому импорту, чуть медленнее — по промежуточному и инвестиционному импорту. Но, в принципе, падение импорта по крайней мере остановилось. То укрепление курса, которое произошло, оно не может не отразиться на импорте", — добавил чиновник.

В 2023 году объем экспорта из России снизится до 505,4 миллиарда долларов, в 2024-2025 годах — до 497,7 миллиарда и 494,1 миллиарда долларов соответственно. При этом на всем протяжении прогнозного периода экспорт из России будет выше показателей 2021 года (493,8 миллиарда долларов). В весенней версии прогноза министерство ожидало, что в 2023-2025 годах экспорт товаров из России будет находиться на уровне в 450 миллиардов долларов в год.

Импорт же в предстоящие три года будет расти — с 314,5 миллиарда долларов в 2023 году до 340,5 миллиарда долларов в 2025 году.