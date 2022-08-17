МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. После начала спецоперации на Украине США пытались вытолкнуть Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), но для этого нужен консенсус, а большинство членов ВТО не поддерживают обвинения Запада в адрес РФ, заявила РИА Новости первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова. Эксперт рассказала, что дало России вступление в ВТО

"После 24 февраля Вашингтон пытался сделать все возможное, чтобы выдавить Россию из организации. О необходимости этого без конца говорил и Владимир Зеленский. Весной Украина даже направила в ВТО официальную бумагу с призывом к ее членам исключить Россию. Но ничего из данной затеи не вышло, ибо для этого нужен консенсус, а большинство участников ВТО не поддерживают все те обвинения, которые Запад выдвигает в наш адрес",- сказала она.

По ее словам, Россия как работала в ВТО, так и продолжает работать. "Причем, не только с дружественными странами, но и с недружественными. Это показала и 12-я Министерская конференция ВТО, которая состоялась в середине июня в штаб-квартире организации в Женеве. Насколько мне известно, ее работа была вполне плодотворной. На ней присутствовала наша делегация во главе с заместителем министра экономического развития Владимиром Ильичевым",- добавила эксперт.

При этом она заметила, что покинуть организацию можно легко, но лишь добровольно. "Чтобы начать процесс, достаточно послать в секретариат ВТО по электронной почте соответствующее письмо, и через полгода вы свободны",- заметила Стоянова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.