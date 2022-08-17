ПРАГА, 17 авг — ПРАЙМ. Расположенный в словацком городе Жиар-над-Гроном (в центральной части страны) завод Slovalco с сентября прекращает производство алюминия в связи с высокими ценами на электроэнергию и отсутствием должной поддержки от государства, сообщил в среду братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на гендиректора предприятия Милана Веселы. "Аптечка, спички и фонарик": поляков готовят к отключениям электроэнергии

"Решение о прекращении выпуска алюминия является результатом постоянно растущих цен на электроэнергию и отсутствием компенсационных мер со стороны государства. Завод Slovalco является одним из самых экологически чистых и современных алюминиевых предприятий в мире, а также одним из крупнейших работодателей в регионе Центральной Словакии. Мы очень сожалеем, что в результате бездействия правительства более чем 70-летняя традиция производства алюминия в нашем городе завершится", — сказал Веселы.

Алюминиевый завод Slovalco принадлежит компаниям Norsk Hydro (55,3% акций) и Penta Investments (44,7%). Его мощность составляет 175 тысяч тонн алюминия в год. Решение о закрытии производства алюминия, по словам гендиректора, затронет судьбу примерно 300 работников завода и более одной тысячи связанных с ним сотрудников фирм-субпоставщиков.

"Завод Slovalco является ключевым поставщиком алюминия не только для словацких, но и для многих европейских компаний. В результате сокращения производства в Европе здешние компании будут вынуждены импортировать алюминий из таких стран, как Китай или Россия", — добавил Веселы.