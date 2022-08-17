ЖЕНЕВА, 17 авг — ПРАЙМ. Дефицит государственного бюджета Швейцарии в 2022 году, прогнозируемый на уровне 2,42 миллиарда долларов, вероятно, вырастет вдвое, до 5,25 миллиарда долларов, из-за кризиса, вызванного COVID-19 и приемом украинских беженцев, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. В Швейцарии планируют использовать резервные электростанции этой зимой

"Основываясь на цифрах, доступных на конец июня, Конфедерация ожидает, что в 2022 финансовом году дефицит финансирования составит 5,0 миллиарда франков, тогда как ранее он был заложен в бюджет на уровне 2,3 миллиарда франков. Дефицит в основном связан с чрезвычайными расходами, которые в настоящее время оцениваются в 7,4 миллиарда франков. Из этой суммы 6,5 миллиарда необходимы для борьбы с пандемией COVID-19, а около 0,9 миллиарда, вероятно, потребуется для приема нуждающихся в защите людей с Украины", — сказано в документе.

Ранее швейцарские власти заявили, что теперь при определении размера социальной помощи украинцам принимают во внимание уже имеющиеся у беженцев источники доходов, это связано с недовольством местного населения прежней системой.

Более 62 тысяч украинцев получили защитный статус в Швейцарии. Этот статус предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Он дает право на проживание и медицинскую помощь.

В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.