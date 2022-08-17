МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июль) 88,4 тыс 25 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июль) 52,9 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июль) 3,5% 3,5%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 4% 4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,8% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 8,9% 8,9%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 262 тыс 265 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август) -12,3 -5
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август) 19,4  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль) -0,1%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль) -5,4%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль) 5,12 млн 4,89 млн
20:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:20 USD США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.08) 574,8 млрд долл (на 05.08)  
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    
  RUB Белуга Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    
  RUB En + — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB Банк Санкт-Петербург — ВОСА (реестр закрыт 24.07.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 29.08.2022) 0 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021 11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB ФосАгро — СД (об отчетности по МСФО и финансовых результатах ПАО за 1П2022)    