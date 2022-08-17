МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Задолженность британцев по кредитным картам выросла в мае 2022 года на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте профессиональной ассоциации UK Finance. СМИ: Британия теряет урожай на миллионы фунтов из-за нехватки рабочих

"Задолженность по кредитным картам выросла на 9,6% за 12 месяцев до мая", — говорится в документе.

Количество транзакций по кредитным картам выросло за год на 26,9% и составило 357,4 миллиона операций. При этом общая сумма расходов увеличилась на 33,1 процента по сравнению с маем 2021 года, достигнув 19,9 миллиарда фунтов стерлингов, отмечает UK Finance.

Расходы по дебетовым картам увеличились всего на 1%, сообщает организация.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Накануне Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.

По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В августе стало известно, что инфляция в Великобритании достигла рекордной отметки в 10,1%