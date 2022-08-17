МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Гривневые кредиты для бизнеса на Украине подорожали почти до 18% годовых, сообщил украинский нацбанк. СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу

"Из-за существенного увеличения кредитного риска стоимость гривневых займов субъектам хозяйствования возросла: в среднем до 17,9%", — говорится в обзоре банковского сектора на сайте нацбанка.

В то же время регулятор отмечает, что стоимость займов для населения снизилась — в среднем до 20,7% годовых.