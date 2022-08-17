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На Украине подорожали гривневые кредиты для бизнеса
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Гривневые кредиты для бизнеса на Украине подорожали почти до 18% годовых, сообщил украинский нацбанк. "Из-за существенного увеличения кредитного риска стоимость гривневых займов... ПРАЙМ, 17.08.2022
экономика, новости, украина, кредиты, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Гривневые кредиты для бизнеса на Украине подорожали почти до 18% годовых, сообщил украинский нацбанк.
"Из-за существенного увеличения кредитного риска стоимость гривневых займов субъектам хозяйствования возросла: в среднем до 17,9%", — говорится в обзоре банковского сектора на сайте нацбанка.
В то же время регулятор отмечает, что стоимость займов для населения снизилась — в среднем до 20,7% годовых.