КАРАКАС, 17 авг — ПРАЙМ. Европа, введя санкции против РФ, выстрелила себе в ногу, ей придется пересмотреть свою политику, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Владимир Адрианса. Антироссийские санкции ударили по США и ЕС бумерангом, заявил Володин

"Они выстрелили себе в ногу, и этот выстрел в ногу несомненно привел к тому, что в Европе уровень инфляции гораздо выше, чем те (уровни —ред.), что были десятилетия назад… Они осознали структурную слабость политики, которую они приняли в сфере энергетики", — сказал он.

Экономика Европы в части энергии и многих видов сырья, включая удобрения, зависит от России, отметил Адрианса.

"Процветание Европы связано с потоком дешевой энергии, которая у них была из России в частности, и определенно без этой энергии они никуда не смогут деться", — сказал эксперт.

"Им придется переосмыслить, что они собираются делать и насколько поменять сценарий своего нападения на Россию", — полагает он.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.