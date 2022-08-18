События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 августа
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июль)
|88,4 тыс
|-40,9 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июль)
|52,9 тыс
|-86,9 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июль)
|3,5%
|3,4% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|4%
|3,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,8%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|8,6%
|8,9%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|262 тыс
|265 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
|-12,3
|-5
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)
|19,4
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)
|-0,1%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль)
|-5,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
|5,12 млн
|4,89 млн
|20:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:20
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.08)
|574,8 млрд долл (на 05.08)
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
|RUB
|Белуга Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
|RUB
|En + — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — ВОСА (реестр закрыт 24.07.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 29.08.2022)
|0 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
|11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|ФосАгро — СД (об отчетности по МСФО и финансовых результатах ПАО за 1П2022)
https://1prime.ru/state_regulation/20220818/837819186.html