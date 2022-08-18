МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украине в июле обещали 1,5 миллиарда евро помощи, обязательства крупных стран ЕС свелись практически к нулю, сообщает Кильский институт мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker.
Ранее издание Politico со ссылкой на институт сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.
Согласно институту, "недавно обещанная Украине помощь почти достигла нуля".
"В июле Украина получила только около 1,5 миллиарда евро в виде новых обещаний поддержки. Это резкий спад по сравнению с апрелем и маем", — говорится в релизе института.
Более того, отмечается, что большая часть этой суммы была обещана Норвегией: Осло обязалось финансово помочь Киеву на 1 миллиард евро.