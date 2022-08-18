МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украине в июле обещали 1,5 миллиарда евро помощи, обязательства крупных стран ЕС свелись практически к нулю, сообщает Кильский институт мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker. Украина получила кредит на 350 миллионов долларов от Канады

Ранее издание Politico со ссылкой на институт сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.

Согласно институту, "недавно обещанная Украине помощь почти достигла нуля".

"В июле Украина получила только около 1,5 миллиарда евро в виде новых обещаний поддержки. Это резкий спад по сравнению с апрелем и маем", — говорится в релизе института.

Более того, отмечается, что большая часть этой суммы была обещана Норвегией: Осло обязалось финансово помочь Киеву на 1 миллиард евро.