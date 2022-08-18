ООН, 18 авг — ПРАЙМ. Генсек ООН Антону Гутерреш призвал стороны "продуктовой сделки" продолжать обеспечивать поток продовольствия с Украины и искать компромиссы. Цены на пшеницу в мире упали на восемь процентов после "продуктовой сделки"

"С первого дня стороны Совместного координационного центра работали профессионально и добросовестно, чтобы обеспечить поток продуктов. Я призываю к тому, чтобы это продолжалось, и чтобы они преодолевали все препятствия в духе компромисса, урегулировали все трудности", — сказал Гутерреш на пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

По его словам, экспорт продовольствия и удобрений с Украины и из России в более крупных количествах имеет решающее значение для дальнейшего урегулирования рынков товаров и снижения цен.

"Крайне важно оказывать помощь наиболее уязвимым людям и странам. И жизненно важно помочь стабилизировать кризис на мировом рынке удобрений, что в настоящее время угрожает урожаю следующего сезона", — отметил он.