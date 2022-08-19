МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. США готовы сделать все, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Медведев отметил нежелание жителей Евросоюза поддерживать санкции

"Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию", — подчеркнул он.

Спикер пояснил, что на сегодняшний день газ в США стоит 333 доллара за тысячу кубометров, при этом Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран региона неконкурентоспособной. В частности, инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений — 8,9%, добавил Володин.

"Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", — написал он.

Он подчеркнул, что аномальная жара, разразившаяся в Европе, сильно ударила по сельскому хозяйству. Урожай на 20% меньше, по сравнению с прошлогодним. Кроме того, ощущается дефицит электроэнергии, а ее стоимость выросла в шесть раз за год.

"Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", — добавил спикер.