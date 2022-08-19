МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Розничные продажи в Великобритании в июле неожиданно выросли, что отчасти объясняется онлайн-распродажами, тогда как ранее стало известно о росте инфляции до самого высокого уровня более чем за 40 лет. Reuters: в Британии рекордно снизился индекс потребительского доверия

Согласно данным, представленным в пятницу Национальным бюро статистики, с учетом коррекции на инфляцию и сезонные факторы розничные продажи в июле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 3,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение продаж на 0,2% и 3,3% соответственно.

Без учета топлива розничные продажи выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, также оказавшись лучше прогнозов.

Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в июле выросла до 10,1%, самого высокого уровня с 1982 года, против 9,4% в июне. Это ускорение роста цен объясняется подорожанием продуктов питания после наблюдавшегося ранее резкого роста энергетических тарифов.