Национальное бюро статистики Великобритании: розничные продажи в стране выросли на 0,3% в июле
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Розничные продажи в Великобритании в июле неожиданно выросли, что отчасти объясняется онлайн-распродажами, тогда как ранее стало известно о росте инфляции до самого высокого уровня более чем за 40 лет.
Согласно данным, представленным в пятницу Национальным бюро статистики, с учетом коррекции на инфляцию и сезонные факторы розничные продажи в июле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 3,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение продаж на 0,2% и 3,3% соответственно.
Без учета топлива розничные продажи выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, также оказавшись лучше прогнозов.
Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в июле выросла до 10,1%, самого высокого уровня с 1982 года, против 9,4% в июне. Это ускорение роста цен объясняется подорожанием продуктов питания после наблюдавшегося ранее резкого роста энергетических тарифов.
https://1prime.ru/state_regulation/20220819/837833140.html